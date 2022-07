Fofana annonce sa retraite, Sopoaga opéré et remplacé... Les 5 infos de ce lundi

Wesley Fofana raccroche les crampons. Le centre international a annoncé ce mardi sur ses réseaux sociaux qu'il prenait sa retraite. Alors que les dirigeants clermontois et le joueur négociaient pour un départ anticipé, Wesley Fofana a donc finalement décidé d'arrêter sa carrière. Après quinze saisons passées à Clermont, le centre français n'aura connu qu'un seul club en professionnel.

Ce lundi avait lieu la conférence de presse de début de saison à Lyon. L'occasion pour Yann Roubert, président du Lou, de présenter les enjeux de la saison, et pour Xavier Garbajosa de se présenter en tant que nouvel entraîneur. On a appris que le All Black Lima Sopoaga devrait être opéré. Il sera remplacé par Fletcher Smith, un autre ouvreur néo-zélandais, qui évoluait dans le championnat japonais. Passé par les Highlanders et les Hurricanes, il fut international chez les Baby Blacks et a disputé deux rencontres avec les Maori All Blacks.

Super Rugby - Fletcher Smith, ouvreur des HighlandersIcon Sport

Bonneval et Germain rempilent avec le Stade toulousain

Arthur Bonneval restera Toulousain pour au moins une saison. Le club rouge et noir a annoncé ce lundi après-midi la prolongation de son ailier jusqu'en juin 2023. Un temps en contact avec le Racing 92, le joueur formé au Stade toulousain reste finalement en Haute-Garonne.

De son côté, Baptiste Germain, déjà prêté au Biarritz olympique la saison prochaine a scellé une partie de son avenir avec une prolongation jusqu'en 2025.

Engagé à Grenoble pour les deux prochaines saisons, le trois-quarts aile Erwan Dridi s'est blessé à l'entraînement et souffre d'une rupture des ligaments croisés, comme l'a annoncé son club. Erwan Dridi (1,87m ; 90 kg) devra malheureusement attendre avant de faire ses grands débuts avec son nouveau club.

Après le rejet de son appel devant la commission d'appel de World Rugby, la fédération espagnole poursuit les démarches pour annuler son exclusion du Mondial 2023 en France. Pour rappel, elle avait été accusée d'avoir aligné un joueur non éligible en matchs de qualification. Elle va faire appel devant le Tribunal arbitral du sport.