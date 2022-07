Après quinze saisons passées à Clermont, le centre français n'aura connu qu'un seul club en professionnel. Avec l'ASM, il a notamment remporté deux boucliers de Brennus et une Challenge Cup en 2019. Ces deux dernières saisons, Wesley Fofana a été miné par les blessures et n'a joué que quinze rencontres depuis septembre 2020. Cette année, le Clermontois n'a même disputé que quatre matchs. "Ces deux dernières années ont parfois été difficiles à gérer... Un constat évident que mon corps n'encaissait plus le niveau d'exigence que demande le rugby professionnel" a-t-il déclaré sur Twitter.

L'homme d'un seul club

Révélé lors de la saison 2009-2010 au poste d'ailier, Wesley Fofana a connu une ascension fulgurante au centre. Longtemps associé avec Aurélien Rougerie, le centre auvergnat a connu sa première sélection en 2012 face à l'Italie. Son explosivité et sa technique lui ont notamment permis de réaliser des exploits. Le plus beau d'entre eux restera certainement sa folle chevauchée de cinquante mètres à Twickenham, lors du Tournoi 2013.

Le natif de Paris s'est vite imposé comme une référence à son poste, tant en équipe de France (48 sélections) qu'avec l'ASM. Avec plus de 200 matchs en jaune et bleu, Wesley Fofana a été l'un des symboles clermontois de la décennie 2010. Titulaire lors des trois finales de Coupe d'Europe de Clermont, le centre français n'a jamais pu ramener la Champions Cup en terre auvergnate malgré un essai lors de la finale de 2015 face à Toulon. Champion de France à deux reprises (2010 et 2017), Wesley Fofana laissera une trace indélébile dans le club auvergnat.

Des négociations finalement abouties

Régulièrement blessé ces dernières saisons, Wesley Fofana n'a jamais pu revenir à son meilleur niveau. En mars 2022, dans les colones de Midi Olympique, Jean-Michel Guillon, le président de Clermont, évoquait déjà la situation de Wesley Fofana : "La question d’une fin de contrat anticipée de Wesley est sur la table, pour le club comme le joueur. C’est une discussion qu’on pourrait avoir. Wesley était en réhabilitation. Il va revenir. S’il est de nouveau blessé, on se posera la question concrètement" avait expliqué le président de l'ASM.