La blessure de Lima Sopoaga sera assez sérieuse pour nécessiter une opération. C'est l'une des informations à retenir de la conférence de presse de début de saison du Lou, lors de laquelle le président Yann Roubert et le nouveau manager Xavier Garbajosa ont pris la parole. L'opération a lieu ce mardi. En coulisses, les dirigeants ont déjà oeuvré pour le remplacement du All Black (31 ans, 16 sélections). "Fletcher Smith devrait être avec nous. [...] Il va nous rejoindre pendant son absence. C'est l'occasion pour moi de lui souhaiter la venue", a annoncé Yann Roubert.

Super Rugby - Fletcher Smith, ouvreur des HighlandersIcon Sport

Ce demi d'ouverture néo-zélandais de 27 ans (1,80 m, 88 kg) évoluait chez les Green Rockets Tokatsu, dans le championnat japonais. Passé par les Highlanders et les Hurricanes, il fut international chez les Baby Blacks et a disputé deux rencontres avec les Maori All Blacks. Il rejoint Lyon, tout juste vainqueur de la Challenge Cup, probablement en qualité de joker médical. "J'attends la confirmation par la Ligue du processus de joker médical", a précisé le président du club.