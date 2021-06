FFR : Lancement d’une campagne nationale de recrutement

Durant la crise sanitaire, c’était la principale inquiétude des clubs amateurs. En raison de l’arrêt des compétitions durant de long mois, les dirigeants du rugby amateur se sont creusés la tête pour maintenir du lien avec leurs licenciés, permettre autant que possible la poursuite d’une activité ou encore imaginer de nouvelles pratiques. Objectif ? Éviter des pertes trop lourdes à supporter.

C’est pourquoi, en raison de l’amélioration ces dernières semaines de la situation sanitaire et d'une reprise progressive de la pratique, la FFR a décidé de lancer une campagne nationale de recrutement de nouveaux licencié(e)s. Celle-ci se nomme "Trouve ton club".

"Pendant la crise sanitaire, le soutien des supporters et les records d’audiences télévisuelles des matchs des équipes de France, ont pu démontrer la ferveur des français autour du rugby, indique le communiqué de presse. L’occasion pour la Fédération Française de Rugby de capitaliser sur ce mouvement populaire et proposer aux différents publics de rejoindre la grande famille du rugby. Grâce à l’outil "Trouver Un Club", et une offre de pratique diversifiée, la FFR montre sa volonté de faire découvrir et faciliter l’accès à la discipline à un maximum d’enfants et ainsi recruter de nouveaux licenciés."

Au coeur de cette campagne, c’est un film de 30 secondes racontant l’histoire d’une équipe de rugby dans un club et les valeurs socles de la pratique dont la diversité et la fraternité qui sera diffusé notamment sur France Télévisions et dans les halls de gares de plus de 30 villes en cette période de départ en vacances. Un outil qui doit séduire parents et enfants en pleine période d’inscription pour les activités péri-scolaire de la prochaine rentrée.