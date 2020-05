FFR : Benazzi au soutien de Grill

Dénonçant la gestion financière de l’actuelle équipe dirigeante, il va s’engager aux côtés du candidat Florian Grill dans la campagne. « Dans les faits, si on ose simplement poser une question, on est mis de côté. L’opposition est la bête noire… La campagne va être rude, on le sait, mais on ne va pas s’échapper », prévient-il.