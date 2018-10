Fédérale 1 - Rouen et Dijon toujours intouchables, Blagnac revient sur Valence-Romans

POULE 1

Qui stoppera Rouen ? Ce ne sera pas Cognac-Saint-Jean-d’Angély, dauphin des Normands, qui est passé à deux points de l’exploit. Nantes a largement battu Niort et passe devant son rival, Suresnes est allé chercher un succès primordial dans la course au maintien en enfonçant un peu plus Saint-Médard-en-Jalles, bon dernier et sans la moindre victoire.

Cognac-Saint-Jean-d’Angély (d) 24-26 Rouen

Dax 24-14 Bassin d’Arcachon

Rennes 33-23 Trélissac

Bergerac 32-32 Langon

Nantes (o) 57-33 Niort

Saint-Médard-en-Jalles (d) 29-31 Suresnes

POULE 2

Saint-Jean-de-Luz reste le leader incontesté de la poule avec un nouveau succès à l’extérieur, cette fois-ci à Bagnères-de-Bigorre. Tyrosse enregistre une victoire notable à Oloron, comme Lavaur qui va mettre Lannemezan à distance en gagnant dans les Hautes-Pyrénées. L'exploit du week-end va pour Anglet qui a joué tous les coups à fond et est venu à bout des Albigeois. Nafarroa vainc Marmande et se permet d’espérer le maintien, malgré la victoire dans le même temps de Valence-d’Agen contre Tarbes.

Oloron (d) 26-29 Tyrosse

Anglet 16-10 Albi (d)

Bagnères-de-Bigorre 12-20 Saint-Jean-de-Luz

Lannemezan (d) 16-20 Lavaur

Nafarroa 40-24 Marmande

Valence-d’Agen 26-24 Tarbes (d)

POULE 3

Rodez exempt et la rencontre Céret-Valence-Romans reportée en raison des fortes pluies tombées en Pays Catalan, ce sont 4 rencontres seulement qui se sont jouées dans cette poule 3. Blagnac en a profité pour revenir fort sur le leader drômois en écrasant Castanet. Toujours en haut de classement, Nîmes perd du terrain en perdant à Aubenas. Narbonne retrouve le chemin de la victoire avec la réception de Saint-Sulpice-sur-Lèze et Graulhet remporte le match de la peur contre Fleurance.

Blagnac (o) 47-7 Castanet

Narbonne 28-20 Saint-Sulpice-sur-Lèze

Aubenas-Vals 25-15 Nîmes

Graulhet 23-11 Fleurance

Céret – Valence-Romans reporté

Exempt : Rodez

POULE 4

Que des victoires à domicile dans cette poule toujours dominée de la tête et des épaules par Dijon, facile vainqueur de Bédarrides. Les deux derbys de la Côte d’Azur ont été remportés par Nice face à Grasse et par Hyères-Carqueiranne facilement contre La Seyne-sur-Mer. Bourgoin-Jallieu reste solide second après un succès difficile aux dépens de Villeurbanne. Vienne marque des points pour le maintien en prenant le dessus sur Beaune.

Bourgoin-Jallieu 20-14 Villeurbanne (d)

Hyères-Carqueiranne 31-11 La Seyne-sur-Mer

Dijon (o) 44-24 Bédarrides-Châteauneuf-du-Pape

Mâcon 30-26 Chambéry (d)

Nice 20-13 Grasse (d)

Vienne 27-23 Beaune (d)

