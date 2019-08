D'abord copieusement dominés, les Albigeois ont mis du temps à entrer dans leur match. Quand ils y sont parvenus, à partir de 20e minutes, ils ont su mettre de vaillants Blagnacais sous l'éteignoir. Malgré le cadre champêtre du petit stade de Lacaune-les-Bains, cette rencontre n'eut rien d'amicale et on sentit dès le coup d'envoi que la victoire serait précieuse pour les deux équipes en quête de confiance. La pénalité tentée (et réussie) par les Blagnacais dès la 4e minute de jeu allait en ce sens. Après l'essai de l'arrière blagnacais Benjamin Daurau-Bedin et portés par un Kevin Boulogne toujours jeune, les Albigeois commençaient à mettre la main sur le ballon et réussissaient à revenir au score grâce à un essai de Romain Sicart, qui faisait parler sa pointe de vitesse juste avant la sirène (5-8, mt).

Dès le retour des vestiaires, Arnaud Feltrin concluait un bon travail des avants près de la ligne pour donner un peu de marge aux Tarnais (12-8). Un essai de pénalité plus tard, les hommes du duo Mela – Wanin prenait définitivement le large. Les changements effectués à la mi-temps firent du bien au SCA. Ainsi, les premiers pas de Lucas Guillaume furent très encourageants. Rapidement, un essai de pénalité, Benjamin Petre puis Calvin Gomes donnaient du relief au score. Albi déroulait une deuxième période maîtrisée et enjouée, où les Blagnacais ne voyaient pas vraiment le ballon. Las, une petite décompression albigeoise alors que le SCA menait 33-8 permettait à Blagnac de réduire le score grâce à deux essais coup sur coup dans les derniers instants du match. Score final 33-22.