En dates : les étapes préalables à la convocation de Bernard Laporte par la BRDE

29 août 2017 : La ministre des sports, Laura Flessel, annonce la saisie de l'Inspection générale de la jeunesse et des sports (IGJS) sur les liens d'affaire qui unissent Bernard Laporte et Mohed Altrad, et l'intervention supposée du premier auprès de la commission de discipline pour faire réduire une sanction prononcée contre le club de Montpellier (dont Altrad est le président).

5 décembre 2017 : L'IGJS remet au ministère des sports un rapport sur les supposées pressions du président de la Fédération sur la commission de discipline. Le ministère des sports décide de saisir la justice, plus précisément le Parquet national financier (PNF). "L’Inspection est allée au bout de son travail avec ses moyens. On constate qu’il reste des zones d’ombre. C’est pour cela que le rapport est transmis au procureur" indique alors le ministère.

23 janvier 2018 : à la demande du PNF, la Brigade de répression de la délinquance économique (BRDE) mène des perquisitions au CNR Marcoussis, siège de la FFR. Le domicile de Bernard Laporte est également perquisitionné. "La perquisition est le passage obligé de toute enquête, sans exception. Cela n'induit rien de la suite des événements" commente Me Jean-Pierre Versini-Campinchi, l'avocat du président de la FFR.

9 mai 2019 : lors d'un procès en diffamation opposant la FFR au journal L'Equipe, l'avocat Philippe Peyramaure, qui comptait parmi les trois membres de la commission de discipline ayant sanctionné le MHR, affirme l'existence d'un appel téléphonique de Bernard Laporte à Jean-Daniel Simonet, président de ladite commission de discipline.

12 août 2020 : Le Canard Enchaîné indique que les investigations de la BRDE s'étendent aux conditions d'obtention du Mondial 2023 en France. L'hebdomadaire satirique indique que « des responsables de la trésorerie de la FFR ont été entendus, ainsi que des membres de l'équipe marketing » avec des questions également posées sur l'attribution de la Coupe du monde 2023 à la France. Le Canard Enchaîné indique également que la BRDE s'intéresse à une association de soutien à l'organisation de la Coupe du monde 2023 en France (Le Cercle des soutiens France 2023), « dont certains proches de Bernard Laporte ».

21 septembre 2020 : Midi Olympique révèle que Bernard Laporte mais aussi Claude Atcher, directeur général du comité d'organisation de la Coupe du monde 2023, sont convoqués pour des auditions libres le lendemain, mardi 22 septembre.