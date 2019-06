Depuis mardi dernier, date de son intronisation officielle dans le rôle de "tête de liste de l’opposition", Florian Grill n’est plus seulement le poil à gratter du comité directeur de la FFR. L’actuel président de la Ligue Ile-de-France, ancien candidat sur la liste de Pierre Camou en 2016, est désormais le porte-drapeau d’Ovale Ensemble, un groupe de travail qui rassemble depuis plusieurs mois quelques dirigeants issus du monde amateur et d’anciens internationaux comme Serge Blanco, Jean-Claude Skréla, Fabien Pelous ou encore éric Champ. Ce groupe de travail a élaboré un programme dans la perspective des élections à la présidence de la FFR qui se dérouleront en 2020.

Un programme, consultable sur le site ovaleensemble.fr, qui tient en seize chantiers. "Et trois grands axes, précise Florian Grill. Le premier, c’est de revenir à une fédération éthique. Le mot est important. Il y a toute une série de décisions à prendre qui sont détaillées dans le projet et qui sont fondamentales. Nous avons besoin d’une gouvernance qui fonctionne avec des règles qui garantissent et qui permettent la démocratie à tous les échelons, à commencer par le comité directeur de la FFR." Ainsi, dans le chantier numéro 2, l’opposition entend mettre fin, si elle est élue, à certaines pratiques qu’elle assimile à des dérives apparues sous la gouvernance de Bernard Laporte.

Un exemple ? "Plafonner la rémunération des trois élus autorisés à percevoir une rémunération", "Interdire statutairement la démission d’élus pour devenir salariés de la FFR", ce qui fut le cas après l’élection de Bernard Laporte avec Philippe Rougé-Thomas. Et puis, il y a aussi cet autre engagement, dans la droite lignée de l’éthique que Florian Grill et ses camarades entendent développer : "Interdire toute relation d’affaires avec la FFR pour un élu ou un salarié." Une façon de dénoncer les différentes affaires qui émaillées jusque-là l’actuelle gouvernance.

Retrouvez dès maintenant l'intégralité de l'article sur Midi Olympique