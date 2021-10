Du Top 14, du Pro D2, la Tournée d'automne avec un pays de Galles-All Blacks... Votre programme TV

Autmn Nations Series : Écosse et pays de Galles sur beIN Sports

Les Autumn Nations Series commencent ce samedi avec deux premières rencontres alléchantes : Écosse / Tonga (15 h 25) et pays de Galles / Nouvelle-Zélande (18 h 10). C’est beIN Sports, détentrice des droits de diffusion des test-matchs à domicile de l’Écosse, du pays de Galles et de l’Irlande, qui retransmettra ces deux rencontres puis les suivantes contre les nations de l’hémisphère Sud. "Novembre ? C’est le retour des affrontements nord/sud qui nous ont tant manqués en 2020... L’Irlande, l’Écosse et le pays de Galles vont se frotter à la puissance des champions du monde sud-africains, au génie des All-Blacks, à la folie des Fidjiens ou des Japonais... Ça va piquer !", promet Érick Bonneval qui commentera plusieurs matchs.

Jeudi 28 octobre

20h45 - Pro D2 : Mont-de-Marsan - Nevers sur Canal+ Sport

Vendredi 29 octobre

7h20 - Late Rugby Club sur Canal+ Sport

17h50 - Pro D2 : Mont-de-Marsan - Nevers sur Canal+ Sport

19h20 - Pro D2 : Oyonnax - Béziers sur Rugby+ 253

19h20 - Pro D2 : Narbonne - Bayonne sur Rugby+ 254

19h20 - Pro D2 : Vannes - Bourg-en-Bresse sur Rugby+255

19h20 - Pro D2 : Aurillac - Provence Rugby sur Rugby+ 256

19h20 - Pro D2 : Carcassonne - Agen sur Rugby+ 257

19h20 - Pro D2 : Montauban - Rouen sur Rugby+ 258

20h45 - Pro D2 : Grenoble - Colomiers sur Canal+

20h45 - Tout le sport sur France 3

22h40 - Late Rugby Club sur Canal+

Samedi 30 octobre

10h10 - Rencontres à XV sur France 3

14h50 - Top 14 - Multirugby sur Canal+

14h50 - Top 14 : Castres - Brive sur Multisport+ 253

14h50 - Top 14 : Toulon - Biarritz sur Multisport+ 254

14h50 - Top 14 : Pau - Stade français sur Multisport+ 255

14h50 - Top 14 : Perpignan - La Rochelle sur Multisport+ 256

15h25 - Autumn Nation Series : Écosse - Tonga sur beIN Sports Max 4

16h50 - Top 14 : Montpellier - Lyon sur Canal+

18h10 - Autumn Nation Series : pays de Galles - Nouvelle-Zélande sur beIN Sports 3

19h00 - Canal Sports Club sur Canal+

20h10 - Canal Rugby Club sur Canal+

20h15 - Tout le sport sur France 3

21h05 - Top 14 : Bordeaux-Bègles - Clermont sur Canal+

22h30 - Autumn Nation Series : Écosse - Tonga sur beIN Sports 3

23h00 - Canal Rugby Club le debrief sur Canal+

Dimanche 31 octobre

20h05 - Stade 2 sur France 3

20h25 - Canal Rugby Club sur Canal+

21h05 - Top 14 : Racing 92 - Toulouse sur Canal +

23h00 - Canal Rugby Club le debrief sur Canal+