Jean-Marc Manducher sʼen est donc allé, une semaine après avoir été admis en réanimation à lʼhôpital de Fleyriat, présentant des symptômes du coronavirus. Emblématique, passionné, affable, Jean-Marc Manducher incarnait mieux que personne lʼimage dʼun club quʼil présida pendant 20 ans, entre 1995 et 2015, et qui lui doit beaucoup. « Jean-Marc a été un homme passionné et passionnant, son investissement pour notre club et pour sa ville était immense, écrit en son hommage de club de lʼUSO. Il partagea avec nous dans tant d’aventures, de grands moments de notre épopée. C’est sous sa présidence que le club a atteint le monde du rugby professionnel et s’y est pérennisé. Dirigeants, entraîneurs, joueurs, salariés du club, partenaires, bénévoles, supporters, amis du rugby… il ne fait aucun doute que chacun se souviendra d’un moment de bonheur partagé à ses côtés… Marco nous laisse un vide immense. »

Vice-président de la LNR, il représentait également lʼinstance au sein du comité directeur de la Fédération française de Rugby. « J’apprends avec grande tristesse le décès de Jean-Marc Manducher des suites du coronavirus, sʼest ainsi ému le président de la FFR Bernard Laporte. Jean-Marc est un ami de 30 ans. Sans lui, Oyonnax ne serait pas la ville de rugby qu’elle est aujourd’hui. » À sa famille, à ses proches, à son club, la rédaction de Midi Olympique et Rugbyrama présente ses plus sincères condoléances.