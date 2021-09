Deylaud arrive à Agen, Dupont élu meilleur joueur... Ce qu'il ne fallait pas manquer lundi

Changement dans le staff d'Agen

C'est une information Midi Olympique, Christophe Deylaud, sans fonction, est sur le point d'arriver dans le staff du SU Agen, relégué et très en difficulté en Pro D2 (5 défaites en 5 matchs). Il entraînait Blagnac rugby jusqu'à cet été. Régis Sonnes, longtemps annoncé sur le départ, est finalement conservé par la direction du club, menée par Jean-François Fonteneau. Il bénéficie de sa relation amicale avec Christophe Deylaud. Il sera en charge des avants au côté de David Ortiz, conservé. Sylvain Mirande s'occupe toujours des trois-quarts

Dupont élu, Toulouse récompensé

Lors de la traditionnelle Nuit du Rugby, Antoine Dupont a été élu meilleur joueur du dernier Top 14 devant Will Skelton et Josua Tuisova. Une récompense à laquelle s'ajoute celle du meilleur international pour le demi de mêlée. Le Stade toulousain a aussi été récompensé du prix du meilleur staff de Top 14 dans une soirée riche en succès. Parmi les autres distingués du soir, on citera entre autres le Catalan Melvyn Jaminet (révélation de la saison dernière et meilleur joueur du Pro D2), la troisième-ligne des Bleues Marjorie Mayans (meilleure joueuse à 15), la médaillée d'argent aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo Séraphine Okemba ou encore le rigoureux Romain Poite, honoré comme le meilleur arbtre de la saison passée.

Irlande - Etats-Unis annulé

Le test-match de rugby entre les Etats-Unis et l'Irlande prévu le 30 octobre à Las Vegas a été annulé en raison des restrictions de déplacement imposées par la pandémie de Covid-19, a annoncé la fédération irlandaise (IRFU) vendredi. Le XV au trèfle devait affronter les Eagles américains au stade Allegiant à Las Vegas (Nevada, sud-ouest) mais des "défis logistiques insurmontables" ont motivé son annulation, ont annoncé les responsables irlandais dans un communiqué, invoquant les restrictions imposées aux frontières irlandaises, britanniques et américaines.

Cros record

Face à Clermont, le troisième ligne toulousain François Cros a explosé le record de plaquages sur une rencontre de Top 14 cette saison avec 29 réalisations. Il était tout proche d'un record historique. il dépasse largement les 17 plaquages du Palois Martin Puech et du Castrais Tom Staniforth lors de la troisième journée et devient la deuxième meilleure performance de l'histoire, selon Opta. Devant lui, se trouve le Rochelais Facundo Bosch qui avait atteint la mythique barre des 30 plaquages lorsqu'il évoluait à Agen en mai 2019.

Le Rugby Championship s'excuse auprès des Argentins

Les dirigeants du Rugby Championship se sont excusés lundi auprès de l'équipe d'Argentine, furieuse de l'omission du capitaine Julian Montoya sur une photo des capitaines des quatre équipes participant au tournoi. "Les équipes de la Sanzaar et de Rugby Australia s'excusent auprès de l'équipe argentine pour cette erreur qui a conduit à la publication dans les médias d'une photo qui ne représentait pas le Rugby Championship, car il manquait l'Argentine", ont répondu les organisateurs dans un communiqué.