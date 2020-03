Des possibles play-off pour le Top 14, Fatiafola remarche... Les 5 infos de ce samedi

Vers des play-off/play-down en Top 14 ?

La commission sportive de la LNR commence à plancher informellement sur plusieurs solutions pour la fin de saison du Top 14. L’une d’entre elles suscitant semble-t-il un certain consensus, en cas de reprise début mai. Celle d’organiser rien moins qu’un play-off et un play-down, les 8 premiers du championnat à l’heure actuelle se disputant le Brennus sous forme de deux poules de 4, tandis que les six derniers lutteraient pour le maintien dans un mini-championnat aller-retour tenant compte des points acquis jusqu'ici.

Vidéo - Rivière : "Cela peut nous amener à réfléchir sur l’équation économique du rugby français" 14:57

Cinq clubs de Premiership baissent les salaires

La crise du coronavirus continue d'avoir des effets dans le monde du rugby. On a appris que cinq clubs de première division anglaise avaient décidé de baisser les salaires de leurs employés, joueurs et cadres. Il s'agit de Gloucester, des Wasps, des Saracens, de Bristol et de Worcester. Le championnat anglais est officiellement suspendu pour cinq semaines, soit jusqu'à la fin avril.

Premiership - Manu Vunipola (Saracens)Icon Sport

Fatiafola arrive à marcher seul

Gravement blessé à la colonne vertebrale face aux Saracens en janvier dernier, le seconde ligne Michael Fatialofa marche de nouveau et seul. Etape par étape le joueur de Worcester reprend son autonomie physique.

Le Tournoi en crypté au Royaume-Uni ?

Rien ne peut empêcher le Tournoi des 6 Nations de passer sur des chaînes payantes à partir de 2022 en Grande-Bretagne. L'épreuve n'est pas dans la liste des compétitions "protégées", comme le sont par exemple les finales des Coupes du monde de football ou de rugby, Wimbledon ou les Jeux Olympiques et Paralympiques. Actuellement, le Tournoi est diffusé par la BBC et par ITV, deux chaînes gratuites.

6 Nations - L'Angleterre victorieuse face au Pays de GallesIcon Sport

Keith Wood dans votre XV historique

Chaque jour, vous avez l'occasion d'élire un joueur parmi 5 choix pour prendre place dans le XV historique du rugby d'après-guerre. Après Christian Califano au poste de pilier gauche, c'est Keith Wood que vous avez plébiscité pour être le talonneur de cette équipe fantaisiste. Vous pouvez actuellement voter pour le poste de pilier droit sur notre site.