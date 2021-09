Delaigue : "Environ 25000 personnes et une cinquantaine de joueurs de légende" pour le WateRugby

Le WateRugby démarrera demain à Toulouse, vous êtes impatient ?

Oui, je suis dans les derniers détails de la préparation mais il me tarde demain évidemment. La plateforme où se joueront les rencontres est déjà prête et installée sur la Garonne, il ne reste plus qu'à attendre le public. Ce sera une belle fête pour tous les passionnés du rugby et même ceux qui veulent passer un bon moment.

Vous préparez cette troisième édition depuis longtemps ?

La préparation matérielle et la mise en place, on va dire un peu plus d'une semaine. Pour la préparation de l'évènement global, les partenaires, l'organisation, ou encore les animations, cela fait presque un an en tout. C'est du travail mais pour un évènement unique au monde, cela en vaut le coup.

De quelles animations le public pourra profiter pendant ces trois jours ?

Il y aura cinq food-trucks, une grande buvette mais aussi plusieurs stands de nos partenaires. Notamment ceux des associations Rugby French Flair qui oeuvre pour les valeurs du rugby dans le monde ou encore Green World Team en faveur de l'environnement. Une tribune est installée pour que les passants voient les matchs des différents tournois. Le samedi midi et le dimanche midi, il y aura "La Mêlée des chefs", une démonstration culinaire faite par des chefs gastronomiques autour d'un atelier ludique. Tout le week-end, les joueurs seront disponibles pour prendre des photos avec le public. Samedi soir, un concert de musique sera donné par Rockaway tandis que dimanche nous diffuserons sur un écran géant la rencontre entre Toulouse et Toulon.

Combien de spectateurs sont prévus ? Et combien de joueurs ?

Côté spectateurs, on attend 25000 personnes au total. Avec le beau-temps qui devrait être présent et en plus de cela la diffusion du match le dimanche soir, on espère que les gens se déplaceront. Pour cela, on a réuni une cinquantaine de joueurs de légende qui disputeront des tournois de gala. En ce qui concerne les tournois "Eau'LL STAR" qui regroupe ces anciens joueurs donc, on a quatre équipes : les Barbares Riants, les Corsaires de la rade, les Légendes du Stade et les World Stars. 32 équipes d'amateurs, 13 de partenaires et la rencontre féminine, on compte au bas mot 370 participants.

Bon et la vraie question de cet évènement : est-ce que Grégory Lamboley peut remporter un troisième titre consécutif ?

Bien-sûr qu'il le peut !

Les participants aux tournois Eau'LL STAR

Les Barbares Riants : Rémy Martin, Frédéric Bénazech, Arnaud Coste, Julien Bonnaire, Fabrice Estebanez, Lionel Faure, Julien Frier, Julien Laharrague, Sylvain Marconnet, Dimitiri Yachvili, André Delaplace, Cédric Desbrosse

Les Corsaires de la rade : Christian Califano, Thierry Louvet, Patrice Teissere, Benjamin Lapeyre, Franck Comba, Jean-Christophe Repon, Aubin Hueber, Yann Delaigue, Abder Agueb

Les Légendes du Stade : Emile Ntamack, Clément Poitrenaud, Stéphane Ougier, Vincent Clerc, David Berty, Michel Marfaing, Christian Labit, Grégory Lamboley, Pierre Bondouy, Franck Tournaire, Yannick Bru, Nicolas Jeanjean, William Servat.

Les World Stars : Johnny Beattie, Mokthar Guetari, Maura Bergamasco, Census Johnston, Ueleni Fono, Baky Meïté, Simon Shaw, Mirko Bergamasco, Jérémy Aicardi