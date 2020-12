France - Nouvelle-Zélande en match d'ouverture ? "Ce serait tellement excitant" répond Galthié

"Nous ne savons pas encore quelle sera l'affiche inaugurale. On a des idées, qu'on va partager avec le staff de l'équipe de France. Il sera impliqué dans ce choix, pour décider du premier match. Ensuite, c'est nous qui organisons les calendriers et la cadence des matchs" a expliqué Claude Atcher. " On pourrait imaginer un match exceptionnel, qui lancerait la compétition de manière incroyable. Mais il faut garder l’attractivité de l'événement de façon linéaire."

A cette question, Fabien Galthié a également répondu quelques minutes plus tard. "Pourquoi pas? Ce serait tellement excitant. C'est une équipe merveilleuse. En rugby, tout le monde aime la Nouvelle-Zélande et les All Blacks. Ce serait un challenge immensément excitant que de les affronter dès le premier match, sur notre sol, dans notre stade. Nous aimons les All blacks. Nous les aimons." Des louanges appuyées auxquelles Ian Foster, le sélectionneur des Néo-Zélandais également présent lors de cette conférence de presse, a répondu par un rire appuyé.