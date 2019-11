France 2023 : Claude Atcher lance la tournée des comités locaux à Toulouse

Devant le président du Stade Toulousain Didier Lacroix, Alain Doucet celui de la Ligue Occitanie et nombre de représentants territoriaux, politiques et économiques, Claude Atcher le directeur général de l’organisation de France 2023 a donc développé le plan d’action de quatre ans qui permettra de recevoir quelques 600 000 supporters étrangers dans l’Hexagone avec quelques 1,2 milliards euros de retombées espérées au total. Il a ainsi tendu la main à Antoine Martinez, chargé de diriger ce comité local de la Ligue Occitanie, plus importante en nombre de licenciés (70 000) et de clubs (400).

Si le Stadium de Toulouse a été confirmé pour recevoir quatre rencontres du Mondial, le prochain enjeu concerne les camps de base des sélections, dont neuf ont été pré-sélectionnés en Occitanie, voire le recrutement de quelques uns des 7000 bénévoles.

On a par ailleurs appris que deux trains sillonneront la France comme en 2007, qu’une journée spéciale RWC2023 sera organisée chaque année et que toutes initiatives festives (village rugby, festival, nuit du rugby, …) seront étudiées pour remplacer les traditionnelles Fans Zones. Pour achever cette journée, deux rencontres amicales internationales ont été proposées entre les sélections espagnoles masculine et féminine contre des sélections de la Ligue Occitanie composées de jeunes talents et notamment coachés par Emile Ntamack, Christian Labit et David Marty.