World Rugby a tout simplement annoncé qu'elle va réunir une commission judiciaire indépendante pour examiner une violation potentielle du règlement 8 de World Rugby. Un règlement qui concerne l'éligibilité des joueurs pour jouer en équipe nationale sénior de l'Espagne durant les Rugby Europe Championship 2021 et 2022. C'est grâce à de bons résultats dans ces deux compétitions que les Ibériques ont arraché leur qualification pour le Mondial 2023.

World Rugby s'est exprimé sur l'affaire : "Après avoir procédé à une première enquête, la fédération internationale estime qu'un réexamen formel indépendant est justifié, comme le prévoit le règlement de World Rugby. La Fédération espagnole de rugby a coopéré pleinement tout au long de l'enquête initiale". L'instance a été informée d'une violation potentielle concernant un membre de l'effectif espagnol après la rencontre face au Portugal.

Un comité judiciaire va donc rapidement se former pour éclaircir cette affaire et rapidement donner une réponse. Le président du comité judiciaire indépendant de World Rugby s'est également exprimé : "Il faut obtenir des éclaircissements dès que possible, compte tenu des incidences potentielles que cela aurait sur la Coupe du monde de rugby 2023." Affaire à suivre !