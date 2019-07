La France sera le seul pays hôte pour la Coupe du monde 2023. Selon World Rugby, "de solides progrès ont été accomplis par le Comité d’Organisation France 2023". Le souhait du Comité de faire un Mondial responsable est salué et encouragé par l'instance du rugby international qui tient à souligner "les progrès accomplis dans sa mission d’organiser la Coupe du monde de Rugby la plus durable et la plus responsable qui soit, en bâtissant une stratégie basée sur l'inclusion, l'unité, la territorialité et la responsabilité."

Alan Gilpin, à la tête de la délégation World Rugby à Paris a déclaré, "À exactement 100 jours du passage de témoin entre la France et le Japon, nous sommes confiants dans le fait que tout est mis en oeuvre pour assurer la réussite de la Coupe du Monde de Rugby 2023, qui contribuera au rayonnement et au développement du rugby dans le monde entier. Des progrès importants ont été accomplis. Il ne fait aucun doute qu’à 4 ans de l’événement, France 2023 est le futur pays hôte le plus en avance par rapport à ses prédécesseurs."

De son côté, Claude Atcher, Directeur Général de France 2023 se rend compte de l'enjeu de cet événement aux yeux du monde. "nous accepterons la responsabilité et l’honneur de servir le rugby devant toute la communauté internationale. C’est notre challenge, pour les 4 années à venir. Toute notre équipe s’y consacre avec un engagement et une énergie de chaque seconde, et la conviction de partager un projet riche de sens et de passion.“