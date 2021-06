Devant 210 apprentis en management des structures sportives, des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, il a annoncé l'arrivée d'un partenaire officiel "Education First" pour former les jeunes hommes et femmes à l'anglais. "C'est un partenariat de responsabilité", a souligne le dirigeant. Claude Atcher a également signé une convention avec l'Amicale des VI Nations et son président, Michel Dubreuil : "5000 cadets pour 2023". Elle permettra l'organisation de matchs en cadets en amont de l'événement, sur les principaux sites de la compétition.

Le dirigeant est également revenu sur la billetterie. A Lyon, 233000 billets ont d'ores et déjà été vendus sur 280000 billets disponibles. La prochaine mise en vente de billets au grand public, qui concernera des packs et les quarts de finale, sera ouverte à la fin du mois de septembre.

Par Sébastien Fiatte