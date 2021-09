Coupe du monde de Rugby France 2023 : nouveaux billets à la vente

Amoureux et amateurs de rugby voici un évènement à ne pas rater ! De nouveaux billets pour la Coupe du monde de Rugby France 2023 seront mis à la vente à partir du 28 septembre pour les membres de la Famille 2023. Pour la première fois, des billets pour les phases finales seront disponibles avec les Packs Quarts de Finale à Saint-Denis et à Marseille.

Pourquoi devenir membre de la Famille 2023 ?

A moins de deux ans du coup d’envoi de la Coupe du monde de Rugby 2023, la deuxième phase de vente de billets pour assister à cet événement va débuter le 28 septembre avec la mise en vente de 250 000 places. Comme lors de la première session, les membres de la Famille 2023, communauté ouverte à tous ceux qui souhaitent prendre part à la Coupe du monde de Rugby et bénéficier gratuitement d’avantages exclusifs, pourront réserver leurs places dès le 28 septembre (18 heures) avant l’ouverture de la billetterie au grand public le 30 septembre à 18 heures. Pour intégrer la Famille 2023 et accéder à cette prévente, il suffit de s’inscrire avant le 28 septembre (12 heures).

Cette deuxième phase de vente est très attendue puisqu’il sera possible d’acheter les premiers billets pour les phases finales. En effet, deux nouvelles offres seront proposées aux fans : le Pack Ville 2 matchs, qui permettra d’assister à deux matchs de poule disputés dans le même stade, et le Pack 1/4 de finale, qui donnera accès soit aux deux quarts de finale disputés au Stade de France, soit aux deux quarts de finale qui se joueront ce même week-end du 14 et 15 octobre 2023 au stade Vélodrome de Marseille.

Quel prix pour les différents packs ?

La grille tarifaire comporte toujours quatre catégories de prix, avec des packs disponibles dès 30 euros pour les matchs de poule. Les Packs 1/4 de finale seront quant à eux accessibles dès 150 euros. Cette deuxième phase de vente se déroule une nouvelle fois en exclusivité sur le site officiel.

