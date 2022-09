Cette journée d'ouverture sera un peu spéciale, puisque ce sont trois matchs qui se joueront à l'Eden Park, après un concert de Rita Ora. Il s'agit de Nouvelle-Zélande - Australie, Fidji - Angleterre et France - Afrique du Sud. Le record de spectateur est pour l'instant détenu par la finale de la Coupe du monde 2014, qui avait attiré 20 000 personnes à Jean-Bouin. Michelle Hooper, directrice du tournoi de la Coupe du Monde de Rugby 2021, s'est félicitée de la nouvelle :

"Le fait d'avoir déjà battu ce record alors qu'il ne reste qu'une semaine est un incroyable témoignage de notre peuple et de son soutien à cette vision, ainsi que de la manaakitanga exceptionnelle au sein de notre communauté sportive ici à Aotearoa. Nous avons innové avec ce tournoi et nous voulons maintenant voir si nous pouvons décrocher un nouveau record pour la Nouvelle-Zélande et pour le rugby féminin en remplissant l'Eden Park. Nous pensons que c'est possible et nous faisons tout notre possible pour concrétiser ce rêve. C'est un événement dont tous les Néo-Zélandais peuvent être fiers".