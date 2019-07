Logo du mondial et fanion de l'équipe nationale de part et d'autre du maillot et au centre le sponsor Macron. Sur le bas de la tenue, un imprimé original avec l'homme de Vitruve, célèbre dessin de Léonard de Vinci. Le tout accompagné sur les réseaux sociaux par le #ensemble. Les Italiens auront fort à faire dans une poule presque injouable avec la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, la Namibie et le Canada.