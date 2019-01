Coupe du Monde - Le Japon a accueilli 31 millions de visiteurs en 2018, cap sur le Mondial et les JO

La progression a été moindre qu'un an plus tôt (+8,7% sur un an, après un bond de 20% en 2017) à cause d'une série de catastrophes naturelles estivales qui ont affecté le tourisme, mais le Japon est bien parti pour atteindre son objectif de 40 millions en 2020. Les visiteurs asiatiques se classent largement en tête, avec plus de 8 millions de Chinois (+14%), 7,5 millions de Sud-Coréens (+5,6%) et 4,8 millions de Taïwanais (+4,2%), a détaillé l'Organisation nationale du tourisme japonais (JNTO).

Les Américains sont aussi venus nombreux (1,5 million), tandis que du côté des Européens, Britanniques (334.000) et Français (304.900) dominent le classement. Au total, les visiteurs étrangers, qui comprennent les hommes d'affaires, ont dépensé 4.500 milliards de yens (36 milliards d'euros) au Japon l'an dernier. Les Chinois se sont montrés les plus dépensiers, déboursant à eux seuls un tiers de cette somme.

Le Premier ministre Shinzo Abe a fait du tourisme un des moteurs de croissance de la troisième économie mondiale, qui manque de dynamisme sur fond de vieillissement et de déclin démographique. Ces dernières années, les procédures d'octroi de visa ont été allégées et les campagnes de duty-free se sont multipliées, tandis que les vols à bas coût et croisières se sont développés.