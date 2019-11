Le plus beau jeu du monde

Il ne faut pas avoir peur de le dire, le rugby le plus agréable à regarder aujourd'hui ne se trouve ni en Europe, ni en Océanie mais au pays du soleil levant. Des ballons écartés en permanence, des lancements léchés, des avants qui jouent comme des arrières, des prises de risques, bref tout ce que le rugby moderne souhaite mettre en avant. Tout cela en conservant un pack solide, la base de la réussite. C'est donc en allant à l'opposé de cette tendance brutale du rugby moderne que le Japon se dévoila pour la première fois il y a 4 ans avec le miracle de Brighton et confirma cette fois-ci en surpassant l'Irlande et l'Ecosse. Ces derniers ont été les plus proches témoins de l'habileté des Nippons et de la furia qu'ils pouvaient dégager balle en main. 4 essais en un peu plus d'une mi-temps. Au final sur ce mondial, seul le champion du monde battra l'hôte dans une opposition entre le feu et la glace, la vitesse et la puissance. Ce dernier moins enjoué reste le plus efficace.

Des superstars

Kotaro Matsushima, troisième meilleur marqueur d'essais de la compétitionIcon Sport

Une nouvelle culture

Le rugby cherche à s'ouvrir au monde et il a découvert un nouveau point de chute. Le Japon, c'est des typhons, ça peut être un véritable problème d'organisation. Le Japon c'est aussi le respect et la sobriété à l'image de son hymne le Kim Ga Yo. Calme, sans bavures, tout comme les instants de recueillement en hommage aux victimes d'Hagibis rappelant un peu la culture celte.

Un engouement populaire

Les supporters japonais, irréprochables lors de cette Coupe du monde 2019Icon Sport

Un rendez-vous pris avec l'avenir

Néanmoins, le Japon témoigne déjà quelques de quelques failles. Tout d'abord la forte part de joueurs issus de l'étranger témoigne d'un manque de capacité de formation. Plus de la moitié de l'effectif du mondial est né à l'étranger, la plus part en Nouvelle-Zélande ou aux Tonga. Même Matsushima a fait ses classes en France et en Afrique du Sud avant de retrouver le Japon en 2014. L'objectif est clairement affiché, fabriquer des purs produits japonais, avec un championnat des villes flambants neufs, beaucoup de moyens et un quota d'étrangers strict. Himeno est le premier exemple de cette ambition, le Japon est désormais attendu et sera désormais jugé sur sa capacité à rebondir.

Par Baptiste Barbat.