Williams (28 ans, 62 sél.), l'un des meilleurs arrières du monde, s'est blessé à une cheville cette semaine à l'entraînement du XV du Poireau. "C'est incontestablement une grosse perte offensivement, et par rapport à tout ce qu'il a accompli ces dernières années. C'est un joueur de classe mondiale" a déclaré le sélectionneur Warren Gatland à la presse. "Mais faire jouer quelqu'un d'expérimenté comme Leigh Halfpenny va nous apporter quelque chose de différent. Nous avons longtemps hésité (avant le forfait de Williams, NDLR) à le titulariser et faire glisser Liam à l'arrière", a ajouté le Néo-Zélandais, qui voit en Halfpenny (30 ans, 84 sél.) l'un des meilleurs arrières en défense sur la planète.

"Alors oui, il y a changement, mais je ne pense pas qu'il nous affaiblisse", a poursuivi Gatland. Il a effectué deux autres changements dans le XV de départ par rapport au quart de finale remporté face à la France (20-19) : Ross Moriarty remplace au poste de N.8 Josh Navidi, blessé à une cuisse contre les Bleus, et Jonathan Davies retrouve sa place de deuxième centre. Davies, leader de la défense galloise, avait déclaré forfait à la dernière minute dimanche dernier, insuffisamment rétabli d'une blessure au genou gauche, et avait été remplacé par Owen Watkin. Il formera la paire de centres avec Hadleigh Parkes, qui avait joué face à la France avec une épaule douloureuse et une main fracturée.

Leigh Halfpenny (Pays de Galles) contre l'AustralieIcon Sport

L'Afrique du Sud est elle privée pour ce choc dimanche (10 heures) de son ailier Cheslin Kolbe, insuffisamment remis d'une blessure à une cheville. Gatland a hâte d'y être, à moins de dix jours de son départ du poste de sélectionneur, qu'il occupe depuis 2008 et marqué par une première demi-finale mondiale, en 2011 (défaite 9-8 contre la France). "Il me reste deux matches comme entraîneur du pays de Galles et je veux en profiter. Nous avons l'occasion d'accomplir quelque chose de spécial. Ce genre d'opportunité survient rarement dans la vie, et quand c'est le cas il faut s'en saisir des deux mains", a ainsi estimé le sélectionneur.

Le XV de départ du pays de Galles : 15. Halfpenny ; 14. North, 13. J. Davies, 12. Parkes, 11. Adams ; 10. Biggar, 9. G. Davies ; 7. Tipuric, 8. Moriarty, 6. Wainwright ; 5. A. W. Jones (cap.), 4. Ball ; 3. Francis, 2. Owens, 1. W. Jones.

Les remplacements : Dee, Carre, Lewis, Beard, Shingler, T. Williams, Patchell, Watkin.