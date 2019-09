Adversaire désigné de l'équipe de France dans la poule C mais également favori de la compétition, l'entrée en lice de l'équipe d'Angleterre était très attendue. Après un début de partie contrariée par l'intensité défensive des Tonguiens, l'Angleterre a peu à peu accéléré pour dominer les Tonga. Tout d'abord avec Manu Tuilagi intenable (24e et 32e) et logiquement élu homme du match après le coup de sifflet final. À lui tout seul, le centre anglais a parcouru 93 mètres, rien que ça...

Une équipe encore en rodage

Au retour des vestiaires, le XV de la Rose a poursuivi sa marche en avant tout en étant aussi maladroit. Maladroits dans le jeu, les Anglais vont alors s'en remettre aux avants pour franchir la ligne. Tout d'abord avec un super groupé pénétrant parfaitement conclu par le talonneur Jamie George (57e) puis par une action de grande classe conclue par Luke Cowan-Dickie (78e), le talonneur remplaçant, en toute fin de rencontre.

Au final et malgré un déchet important, l'équipe d'Angleterre s'impose logiquement (35-3) face à une équipe des Tonga impuissante. Avec 5 points en poche, les Anglais prennent seuls la tête de la poule C devant la France, l'Argentine, les Tonga et les Etats-Unis. Prochain match jeudi prochain face aux USA Jones pour peaufiner les derniers détails.