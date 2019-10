L'Irlande a assuré samedi face aux Samoans (47-5) son billet pour les quarts de finale, mais risque de perdre Bundee Aki pour le reste du Mondial. "Je connais Bundee depuis longtemps et je sais que c'est un bon mec, c'est une belle personnalité et il n'est pas venu ici pour faire ça à qui que ce soit", a déclaré l'entraîneur samoan Steve Jackson. "Nous ferons tout ce que nous pourrons, de notre point de vue samoan, pour faire en sorte qu'il soit sur le terrain la semaine prochaine", a ajouté Jackson au sujet du centre irlandais, né en Nouvelle-Zélande et d'origine samoane. L'Irlande affrontera la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud en quarts de finale.