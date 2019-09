C'est une nouvelle étape dans l'aventure du XV de France au Japon. Après un premier stage à Fujiyoshida et cinq jours à Tokyo pour disputer le premier match face à l'Argentine, les Bleus sont arrivés ce lundi après-midi à Kumamoto où ils vont devoir patienter avant d'y affronter les Etats-Unis le mercredi 2 octobre. Avant de prendre l'avion, la journée de dimanche avait été consacrée à la récupération en piscine dans un premier temps avant un temps libre à Tokyo, même si des volontaires (Guirado, Picamoles, Poirot, Slimani, Setiano, Baille, Chat, Mauvaka, Vahaamahina, Lauret, Serin, Lopez, Guitoune et Ntamack) se sont rendus au Temple Okinata Junja pour découvrir un peu plus la culture locale. Mais le temps fort de cette journée "off" a lieu le soir.

Toute l'équipe a mangé ensemble à l'extérieur de l'hôtel pour dire au revoir à Wesley Fofana, officiellement forfait depuis la veille, qui passait sa dernière soirée au Japon. Le trois-quarts centre clermontois, qui a reçu un maillot en cadeau de la part des joueurs et du staff, a pris l'avion pour Paris ce lundi.

Un départ qui n'a pas laisse le groupe insensible à l'image d'Arthur Iturria :"C'est un joueur important du groupe, un cadre. C'est le métronome de la défense derrière et un joueur très propre. En plus de ça, c'est un joueur de mon club. Je suis triste pour lui. Au début, il était énervé parce qu'il trouvait que les choses n'avançaient pas assez vite. Ensuite, je l'ai presque senti soulagé. Pendant quelques jours, pas mal de personnes ont mal parlé à son sujet, disant qu'il est un joueur « qui s'écoute ». Moi le premier, des fois je me dis : "c'est pas possible ! Pas encore !". Mais voilà, il était blessé. Vraiment et cette blessure a été identifiée. Je crois qu'il en avait besoin."

Coupe du monde 2019 - Premier entrainement au Japon pour Arthur Iturria et les BleusMidi Olympique

Barassi arrive ce mardi

Une soirée de partage avant d'attaquer la préparation ce lundi matin de la préparation du match contre les Etats-Unis et celui contre le Tonga qui sont s'enchaîner en quatre jours la semaine prochaine. Cela a commencé par des séances de vidéo individuelles avec les entraîneurs pour revenir en détails sur chaque performance des joueurs face à l'Argentine. Puis, le groupe tricolore a pris la direction de l'aéroport où son avion a pu décoller sans encombre alors que les vols vers Kumamoto avaient été annulés la veille au soir en raison du typhon Tapah.

Mais mise à part quelques secousses au décollage, les Bleus ont rallié sans encombre leur nouveau point de chute. Ils ont pris leurs quartiers au Nikko Hotel où ils vont séjourner longuement. En effet, ils y resteront même après le match face aux Etats-Unis, ne faisant qu'un crochet de trois jours à Fukuoka pour affronter le Tonga, avant de revenir à Kumamoto jusqu'au 10 octobre pour y préparer la dernière rencontre de la poule face à l'Angleterre qui aura lieu à Yokohama deux jours après.

En attendant, les Français retrouveront le chemin de l'entraînement ce mardi. Les joueurs s'attendent à deux premiers jours intenses "pour garder le rythme car dix jours entre deux rencontres c'est assez long" expliquait ce lundi Thomas Ramos, d'autant plus que les charges de travail avaient été allégées la semaine dernière en prévision du premier match. Sorti touché face à l'Argentine, l'arrière Maxime Médard devrait participer à l'entraînement dès ce mardi. Le doute était encore permis en ce qui concerne Damian Penaud qui devra peut-être patienter. En revanche, le groupe France va accueillir ce mardi le petit nouveau Pierre-Louis Barassi, le trois-quarts centre de Lyon, appelé en renfort après le forfait de Wesley Fofana.