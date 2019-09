"C'est vraiment dommage qu'ils nous sifflent comme un petit pays", a déclaré Ledesma en conférence de presse, très critique contre l'arbitre australien de la rencontre, M. Angus Gardner. Il a étayé son commentaire en s'appuyant sur deux exemples d'actions en fin de match pour lesquelles, selon lui, les Français auraient dû être pénalisés."Sur la première action, Picamoles récupère le ballon alors qu'il est en position de hors-jeu de deux ou trois mètres. L'arbitre de touche le signale à l'arbitre principal, mais il ne l'entend pas", explique le technicien argentin.

"Sur l'autre action, le plaqueur ne se dégage pas et notre demi de mêlée ne peut pas s'emparer du ballon. Ca aurait été une pénalité facile pour notre buteur", a-t-il insisté. A l'inverse de son entraîneur, le 3e ligne et capitaine des Pumas Pablo Matera n'a pas souhaité commenter la prestation de l'arbitre, et a concédé qu'il est "impossible de gagner en ne jouant bien que pendant une seule période".