Devant Samson Lee et Rob Evans ne feront pas parti du groupe, Scott Williams n’est pas retenu non plus. Blessés, Taulupe Faletau et Gareth Anscombe ne seront pas du voyage.

Georges North, Dan Biggar ou encore l’inévitable Alun Wyn Jones sont dans les 31. Les Gallois affronteront l’Australie, les Fidji, l’Uruguay et la Géorgie dans la poule D.

Avants : Jake Ball, Adam Beard, Rhys Carre, James Davies, Elliot Dee, Ryan Elias, Tomas Francis, Cory Hill, Alun Wyn Jones, Wyn Jones, Dillon Lewis, Ross Moriarty, Josh Navidi, Ken Owens, Aaron Shingler, Nicky Smith, Justin Tipuric, Aaron Wainwright.

Arrières : Josh Adams, Hallam Amos, Dan Biggar, Aled Davies, Gareth Davies, Jonathan Davies, Leigh Halfpenny, George North, Hadleigh Parkes, Rhys Patchell, Owen Watkin, Liam Williams, Tomos Williams.