Quand vous claquez un drop (par Biggar) au bout de quelques secondes suite à un contre-ruck payant alors que vos adversaires avaient récupéré le coup d’envoi, il y a de quoi vous mettre en confiance. C’est forts de cette dynamique que les Gallois n’ont cessé d’avancer et de marquer lors d’un premier acte dominé d’un 23-8 à la pause avec deux essais de Parkes et Davies (13e et 38e).

Seul ombre au tableau pour un XV au Poireau rapide et réaliste : la sortie de leur maître à jouer. On surveillera en effet dans les jours prochains l’état de santé de Biggar remplacé par Patchell, le troisième ouvreur du squad gallois, excellent par ailleurs dans tous les compartiments.

Come-back des Wallabies !

Mais les Wallabies sont revenus avec d’autres intentions de jeu après la pause et Toomua à la place de Foley en ouvreur. Tooomua a d'ailleurs dynamisé avec White aussi en remplacement de Genia. Davantage dans l’avancée et gagnant les duels, les Wallabies ont alors proposé un come-back spectaculaire.

Sous les ordres de l’arbitre français Romain Poite, ce ne sont pas moins de deux essais (Haylett-Petit à la 47e et Hooper à la 62e) qui ont permis aux joueurs de Cheika de revenir à la marque et même espérer l’emporter dans une fin de match à suspense.

Mais durant ce match avec un large temps de jeu effectif et assez peu de jeu au pied de pression, les Gallois de Gatland avaient su revenir une ou deux fois dans les 22m adverses pour y marquer le drop et la pénalité nécessaires pour le gain du match à l'expérience.

Alors que le premier ou le deuxième de cette poule D pourrait se retrouver sur la route de la France en quarts de finales, il n’y a pas de quoi pavoiser quand on est supporter tricolore, eu égard au niveau de ces deux équipes qui sont des candidats légitimes au dernier carré.