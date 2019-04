McKenzie souffre d'une déchirure à un ligament croisé antérieur du genou droit, une blessure contractée en seconde période avec les Waikato Chiefs contre les Auckland Blues (33-29) samedi à Hamilton en Super Rugby. "Il pourrait être absent pendant huit à neuf semaines," a déclaré Hansen au sujet de McKenzie, 23 ans, qui a a joué soit arrière soit N.10 lors de ses 23 sélections. "C'est vraiment dommage pour lui, son opportunité en Coupe du monde s'est évanouie". "Il est encore assez jeune pour probablement disputer les deux prochaines (Coupes du monde), et cela créé une opportunité pour quelqu'un d'autre", a confié Hansen.

Un groupe de 41 All Blacks a été rassemblé pour le premier de leurs deux camps de préparation d'avant Coupe du monde. Au moins neuf Blacks sont actuellement sur la liste des blessés alors qu'Hansen a anonncé des nouvelles encourageantes pour deux joueurs majeurs: le centre Sonny Bill Williams et le troisième ligne aile Sam Cane. Williams pourrait être écarté pendant six semaines à la suite d'une opération d'un genou mais "beaucoup de gens reviennent après des blessures au cartilage, ce qui n'est pas un problème".

De son côté, Cane a repris en avril l'entraînement avec de légers contacts après une fracture au cou lors du test-match contre l'Afrique du Sud à Pretoria en octobre dernier. "Ce qui est important c'est qu'il revienne quand il sera prêt et en confiance", a estimé le coach néo-zélandais. Parmi les autres Blacks à l'infirmerie, en raison de blessures dans l'exigeant et éprouvant Super Rugby, figurent Owen Franks, Aaron Smith, Liam Squire, Luke Whitelock, Codie Taylor, Waisake Naholo et George Bridge.