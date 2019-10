C'est un constat difficile à avaler pour le Pays de Galles et l'Angleterre : aucune victoire des ces deux nations en Coupe du monde face à leurs adversaires respectifs de ce samedi. Les deux équipes de l'hémisphère sud (Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande) infligent au total un 7-0 aux deux pays du Nord.

Etat de forme faveur Gallois

Depuis 2016, les Gallois restent sur quatre victoires consécutives en test-match contre les Springboks. Trois d'entre elles au Principality Stadium de Cardiff, une à Washington. Le dernier en date remonte au 24 novembre 2018. Mais en Coupe du monde, le XV du Poireau n'a jamais réussi à s'imposer dans toute son histoire. À la Coupe du monde 2011, les Sud-africains avaient battu de justesse (17-16) les Gallois lors de la phase de poules.

En 2015, c'est une victoire "sud'af" 23-19 en quart de finale qui vient stopper le parcours gallois. Deux défaites en deux rencontres pour les Dragons rouges donc. Concernant cette année, la prestation galloise contre les Bleus ne les a pas rassurés avant cette grosse échéance. Mais vu la qualité des joueurs de Warren Gatland, l'Afrique du Sud n'est à l'abri de rien tout de même.

La Nouvelle-Zélande contre l'Angleterre en 2018Icon Sport

Quand les Anglais perdent, les Blacks ne gagnent pas

Côté XV de la Rose, si le bilan est à peine plus lourd (trois défaites en trois matchs face aux Néo-zélandais), on sent pourtant cette équipe anglaise plus à même de faire un résultat que les années précédentes. Les hommes d'Eddie Jones ont impressionné contre l'Australie et plus globalement sur l'ensemble de leur début de Mondial. Historiquement, le dernier Angleterre - Nouvelle-Zélande en Coupe du monde remonte à octobre 1999 en match de poule, où les Anglais s'étaient inclinés 30 à 16 à Twickenham.

Plus tôt, en 1995, les All Blacks avaient gagné 45-29 au Cap en Afrique du Sud lors de la demi-finale. Enfin, en 1991, à Twickenham à nouveau, les Anglais étaient tombés 18-12 en phase de poule. Une statistique qui ne devrait pas plaire à la nation du Pacifique : à chaque fois que la Nouvelle-Zélande a battu l'Angleterre en Coupe du monde, les Blacks n'ont pas été champion. Un fait qui se vérifie par les trois exemples ci-dessus. Cela va-t-il se vérifier cette année ? Réponse ce week-end au plus tôt, le 2 novembre au plus tard.