La France peut être fière de ses arbitres puisque parmi les 8 juges ce week-end, 3 seront Français. Il y aura également 2 Néo-Zélandais, un Anglais, un Gallois, et un Sud-Africain. Pascal Gaüzère et Romain Poite assisteront Nigel Owens dans le choc du week-end entre Néo-Zélandais et Anglais. Jérôme Garcès sera l’arbitre principal de l’autre rencontre entre Gallois et Sud-africains.

Un chiffre forcément flatteur pour nos arbitres, bien aidés par l’élimination du XV de France. Très plébiscités à World Rugby les arbitres français ont également de grande chances d'être au sifflet la semaine suivante, au moins pour la petite finale. Rappelons que Jérôme Garcès prendra sa retraite à l'issue de la Coupe du monde.

Après l'élimination des Bleus, World Rugby à l'occasion d'offrir une fin en apothéose pour l'arbitre tricolore. Une fin qui contrasterait avec le sort que connait Jaco Peyper. Suite à sa photo maladroite avec des supporters gallois, le Sud-africain, a été écarté par World Rugby et n'arbitrera pas ce week-end.