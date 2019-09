La composition de l'équipe de France qui affrontera les USA, ce mercredi à Fukuoka (9h45 en France), n'avait plus grand chose de secret. Ce lundi, à 11 heures (heure japonaise) dans un salon du Nikko hôtel de Kumamoto, Jacques Brunel a confirmé ce qui avait déjà été annoncé : douze changements dans la composition d'équipe par rapport à celle qui avait débuté il y a dix jours, à Tokyo face à l'Argentine. Seuls Yoann Huget, Gaël Fickou et Arthur Iturria conservent leur place, le dernier reculant d'un cran et passant de la 2e ligne à la 3e ligne.

Déjà annoncé également, le capitannat de Picamoles a aussi été confirmé. Déjà détenteur du brassard dans son club de Montpellier, le numéro 8 aux 80 sélections le portera pour la première fois en Bleu, pour débuter un match.

Ntamack et Médard sur le banc

Les informations nouvelles, finalement, sont plutôt à chercher du côté du banc des remplaçants. Seules options dans le groupe pour suppléer le duo Baille-Setiano en cours de match, Poirot et Slimani étaient sûrs d'en être. Au talonnage, Peato Mauvaka attendra avant d'honorer sa première sélection en Coupe du monde. Avec Chat titulaire, c'est le capitaine Guilhem Guirado qui a été préféré sur le banc des remplaçants.

Derrière, le staff des Bleus a choisi de placer sur le banc Baptiste Serin, Romain Ntamack et Maxime Médard. Une manière, avec le jeu des polyvalences, de couvrir tous les postes et tous les scénarios.

La composition du XV de France

15. Ramos ; 14. Huget, 13. Guitoune, 12. Fickou, 11. Raka ; 10. Lopez, 9. Machenaud ; 7. Camara, 8. Picamoles, 6. Iturria ; 5. Gabrillagues, 4. Leroux ; 3. Setiano, 2. Chat, 1. Baille.

16. Guirado, 17. Poirot, 18. Slimani, 19. Vahaamahina, 20. Alldritt, 21. Serin, 22. Ntamack, 23. Médard.