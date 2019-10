Rugbyrama : Quel sentiment domine après ce match ?

Jacques Brunel : C’est d’abord le fait d’avoir obtenu la qualification. C’était notre objectif principal, il n’était pas facile dans la poule dure que vous connaissez. On avait des étapes à franchir, on l’a fait, parfois avec difficulté. Cette qualification nous satisfait pleinement.

N’êtes-vous pas inquiet du contenu ?

J.B. : Je ne suis pas inquiet, je suis insatisfait comme les joueurs qui sont aussi frustrés. On a bien attaqué le match, on a eu des occasions franches de scorer en première mi-temps mais on a fait des fautes de mains, par précipitation et maladresse. On aurait voulu réaliser une meilleure copie, il y a encore du travail.

Comment expliquer cette mauvaise seconde période ?

J.B. : Il y a eu sans doute de la crispation. On aurait aimé être plus large au score, on a eu les occasions franches mais on ne les a pas concrétisées. On a fait des fautes de mains qui nous ont empêché d’enchaîner.

Avez-vous été surpris par la façon dont ont été arbitrés les rucks ?

J.B. : Je veux revoir tranquillement les images pour bien tout comprendre. Je ne souhaite pas m’étaler sur l’arbitrage mais mon sentiment est que cela s’apparentait à de la natation. Il était difficile dans ces conditions de libérer rapidement et proprement la balle.

Fabien GalthieIcon Sport

Pouvez-vous préciser l’apport de Fabien Galthié dans le jeu des Bleus ?

J.B. : Il apporte comme tous les autres membres du staff, il œuvre pour la construction de cette équipe depuis deux mois. Lui, Jean-Ba (Elissalde, ndlr), chacun est responsable des victoires et des imperfections. Fabien n’a pas un rôle particulier là-dedans.

Quel bilan tirez-vous de ces deux matchs rapprochés contre les États-Unis et les Tonga ?

J.B. : On a changé beaucoup de joueurs car on voulait gérer ce scénario de deux matchs en quatre jours et de trois matchs en dix jours. On a essayé de préserver au maximum les organismes. On a donc pas mal changé l’équipe mais, pour nous, c’est une satisfaction, même s’il y a des imperfections, car on a su, peu importe les joueurs sur le terrain, aller chercher l’objectif qui était la qualification.

Pouvez-vous être confiant pour le dernier match de poule contre l’Angleterre après cette rencontre très moyenne contre les Tonga ?

J.B. : Bien-sûr que l’adversaire qui se présente est redoutable. On l’a encore vu récemment contre l’Argentine et on sait la difficulté qui nous attend. Ce sera un bon rendez-vous avant les quarts de finale.