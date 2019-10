Etes-vous heureux d'avoir marqué peu après votre entrée en jeu ?

Oui bien sûr ! Mais au-delà de ça je suis juste heureux d'être de retour sur le terrain et de m'entraîner à nouveau avec les gars. Cela faisait vraiment longtemps...

L'Angleterre a donné l'impression de maîtriser son sujet dans tous les secteurs de jeu, partagez-vous ce sentiment ?

Le truc, c'est que l'on maîtrise tous très bien le plan de jeu selon l'endroit où l'on se trouve sur le terrain. De là, on se trouve bien sur le terrain et les liens que l'on entretient en dehors nous permettent de tenir quand le choses se gâtent. Owen (Farrell, ndlr.) est aussi un capitaine fantastique pour nous, c'est lui qui tire les ficelles sur le terrain et cela nous va bien. Notre pack est puissant et piloté par Ben Youngs qui a beaucoup d'expérience donc quand vous réunissez tout cela ça donne une plateforme solide sur laquelle on peut construire beaucoup de choses, et cela facilite la vie quand on joue derrière.

Vous avez su être agressifs tout en restant disciplinés. Aviez-vous identifié la discipline comme la clé de la rencontre ?

Nous en avons beaucoup parlé durant les dernières semaines oui. Et cela ne remonte pas à ce match. On voit qu'en Coupe du monde, la discipline est vitale. L'indiscipline est une façon très facile d'aider l'adversaire à revenir dans le match. On a bossé beaucoup ce secteur. On a encore cédé quelques pénalités ce soir, donc on ne va pas relâcher notre effort et bien préparer le match contre la France.

La qualification étant assurée, visez-vous la première place de la poule ?

Cela va vous paraître bateau, mais on procède semaine après semaine. Cela a très bien fonctionné jusque là, donc on ne va pas changer. Ce soir on va profiter un peu et on basculera sur la France dès lundi.

Qu'avez-vous vu de la France jusqu'ici ?

On a regardé leurs matchs bien sûr, avec les autres dans nos hôtels. Vos Tricolores sont dangereux vous savez. Si on les laisse jouer ils sont dangereux. J'ai trouvé qu'ils avaient très bien joué jusqu'à maintenant. On va avoir une semaine studieuse !