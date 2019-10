"Initialement, je pensais même vous la donner dès maintenant, dès la fin de ce match" a commenté à ce propos Jacques Brunel. "Mais nous avons quelques petites blessures et, donc, quelques incertitudes. Cela nécessite d'en savoir plus avant de trancher définitivement la composition de l'équipe." Ces incertitudes concernent Yoann Huget, Sébastien Vahaamahina, Thomas Ramos, et un quatrième joueur dont le sélectionneur avait omis le nom.