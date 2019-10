Peu de rugby aux unes des quotidiens nippons aujourd'hui. Logique, direz-vous, au vu de la richesse de l'actualité sportive mondiale avec les championnats du monde d'athlétisme qui s'ajoute au championnat national japonais de baseball qui bat son plein. L'information principale du jour porte sur l'avenir de Jamie Joseph. En effet, la presse nippone révèle que le sélectionneur des Brave Blossoms est actuellement en négociation avec sa fédération pour prolonger son contrat. La JRFU veut évidemment garder celui qui a porté, pour la première de son histoire, le Japon à la huitième place du classement World Rugby.

Coupe du monde - Jamie Joseph, sélectionneur du Japon lors de l'ouverture du Mondial contre la RussieIcon Sport

L'ancien troisième ligne, qui a défendu les couleurs des All Blacks et des Brave Blossoms en tant que joueur entre 1992 et 1999, possède un contrat qui court jusqu'au mois de décembre prochain. Sauf que les excellents résultats du Japon ont fait grimper la cote du technicien en flèche auprès d'autres riches équipes et que la JRFU a décidé d'en faire son dossier prioritaire : dans une interview réalisée à Tokyo la veille, le vice président de la fédération japonaise, Katsuyuki Kiyomiya a même précisé que la JRFU n'avait "pas d'autre choix" que de conserver Joseph. Cette dernière espère même avoir finalisé l'affaire d'ici la fin des phases de poule, soit dans deux semaines.

Nos confrères du Nikkan Sports ont même évoqué le sujet avec Steve Hansen, son homologue néo-zélandais à la tête des Blacks : "Jamie est un très bon entraîneur. Cette victoire contre l'Irlande n'est pas tombée du ciel, c'est le fruit d'un travail de grande qualité et de longue haleine." Nos confrères sont même allés jusqu'à demander à Hansen s'il voyait en Joseph son possible successeur : "Je ne suis pas en position de choisir le prochain sélectionneur", a balayé le boss des Blacks.