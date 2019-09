Pour leur 4e participation à un Mondial, les "Teros" ont hérité du groupe D, aux côtés de l'Australie, de la Géorgie, du pays de Galles et des Fidji et se sont fixé pour ambition de rentrer à Montevideo avec une victoire. "Le but ultime est de gagner un match. L'objectif est la Géorgie", a modestement affiché la Fédération de rugby uruguayenne.

Le groupe de 31 Uruguayens :

Avants (18) : Diego Arbelo (Montevideo Cricket Club/URU), Juan Echeverría (Austin Elite/USA), Facundo Gattas (Hindú/ARG), Joaquín Jaunsolo (Los Cuervos/URU), German Kessler (Los Cuervos/URU), Guillermo Pujadas (Champagnat/URU), Juan Pedro Rombys (Trébol/URU), Mateo Sanguinetti (Houston SaberCats/USA), Ignacio Dotti (New Orleans Gold/USA), Manuel Leindekar (Oyonnax/FRA), Diego Magno (Houston SaberCats/USA), Franco Lamanna (Mowden Park/ENG), Manuel Ardao (Old Christians/URU), Juan Manuel Gaminara (Old Boys/URU), Santiago Civetta (Old Boys/URU), Juan Diego Ormaechea (Carrasco Polo/URU), Manuel Diana (Old Christians/URU), Alejandro Nieto (Houston SaberCats/USA).

Arrières (13) : Santiago Arata (Houston SaberCats/USA), Agustín Ormaechea (Mont-de-Marsan/FRA), Felipe Berchesi (Dax/FRA), Juan Manuel Cat (Old Boys/URU), Andrés Vilaseca (Austin Elite/USA), Agustín Della Corte (Trébol/URU), Nicolás Freitas (Carrasco Polo/URU), Tomás Inciarte (Old Christians/URU), Federico Favaro (Old Christians/URU), Leandro Leivas (Toronto Arrows/CAN), Felipe Etcheverry (Carrasco Polo/URU), Rodrigo Silva (Austin Elite/USA), Gastón Mieres (Toronto Arrows/CAN).