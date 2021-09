La joie et la bonne humeur ont envahi les studios de la chaîne de télévision TF1 ce mercredi soir en honneur de la Coupe du monde 2023. À deux ans jour pour jour du coup d’envoi du tant attendu match d’ouverture France-Nouvelle-Zélande, quelques unes des personnalités qui font le rugby d’aujourd’hui ont pris la parole pour la bonne cause. Dans un premier temps, il était bien évidemment question de ce Mondial 2023 qui se rapproche à grand pas.

Pour l’occasion, Claude Atcher et Bernard Laporte étaient présents autour du plateau. "Organiser cette Coupe du monde est une chance incroyable pour la France a déclaré le directeur général de France 2023. Ce n’est pas un hasard si on nous renouvelle notre confiance seulement 16 après avoir accueilli celle de 2007." Des déclarations auxquelles le Président de la fédération Française de Rugby a ajouté : "Ce Mondial, il est surtout pour le rugby amateur ! C’est une grande joie pour nous tous d’offrir cet évènement à tous nos clubs qui ont tant souffert ces derniers mois et qui souffrent encore aujourd’hui." Bill Beaumont, président de World Rugby, a fait l’honneur d’être présent durant quelques minutes sur le plateau.

La jeunesse et l’environnement, entre autres, mis à l’honneur

Claude Atcher l’a martelé à plusieurs reprises, cette Coupe du monde 2023, ce n’est pas seulement du rugby, et surtout pas que du rugby. En attestent les 3000 apprentis faisant actuellement partie du projet "Campus 2023". Le but est tout simplement de former toute cette jeunesse aux métiers du sport, en parallèle d’un enseignement diplômant et gratuit en partenariat avec le ministère du Travail et la Fédération française de rugby. Par exemple, 800 personnes vont être formées dans le secteur de la sécurité.

Tout au long de l’émission, un tour de France des villes hôtes a été offert aux plus de mille personnes connectées sur le Facebook Live. Chaque cité offrait un nouveau chapitre. Pour en détacher une seule, la ville de Saint-Étienne, et en particulier son antre de Geoffroy-Guichard ont été mis à l’honneur grâce à son engagement face au dérèglement climatique. L’international Australien David Pocock, réputé pour ses actions bénéfiques à notre planète, s’est exprimé : "Le rugby peut avoir un impact positif sur notre environnement, c’est une certitude. Le stade Geoffroy-Guichard, avec ses 2 500 mètres carré de panneaux solaires est, je pense, un des plus beaux exemples."

La lutte contre les discriminations, le développement du rugby féminin ou encore la nutrition des sportifs ont été les autres sujets évoqués, le tout habillé par des clips humoristiques animés par les désormais bien connus Nans Ducuing et Jean-Baptiste Dubié.

Le ballon officiel présenté aux fans

C’était, ne nous le cachons pas, le moment le plus attendu par tous les grands amateurs de ballon ovale. La grande présentation du ballon officiel de cette Coupe du monde 2023, celui qui va visiter les en-buts des dix stades qui accueilleront des affiches de ce Mondial. C’est Alan Gilpin, le directeur général de World Rugby qui a amené le cuir sur le plateau en déclarant : "Il symbolise l’unité entre la France et les dix villes qui auront l’honneur de nous offrir des matchs fantastiques."