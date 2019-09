Coup dur pour Perpignan, le Stade français s'active.... Les 5 infos de ce mercredi

Nouvelle recrue prévue pour le Stade français

Hendre Stassen, deuxième ligne sud-africain, a été mis à pied en juillet dernier pour suspicion de dopage. Le Stade français aurait trouvé un joueur capable de pallier à son absence. L'heureux élu s'appelle Joketani Koroi, a un profil similaire à celui du Stassen et, si l'on en croit la presse néo-zélandaise, a du feu dans les jambes.

807 caps pour les 31 français

Les 31 joueurs sélectionnés réunis culminent à 807 sélections. Les plus capés d’entre eux sont Louis Picamoles avec 79 sélections et Guilhem Guirado avec 70 sélections . Parmi eux, 9 joueurs soit quasiment un tiers, n’atteignent pas les 10 sélection sous le maillot bleu. A titre de comparaison, dans la poule C, l’Angleterre cumule 1054 sélections tandis que les Pumas feront parti des groupes les plus expérimentés de ce mondial, puisque leurs 31 Pumas totalisent 1120 sélections.

Le Canada dévoile son groupe pour le mondial...

La compétition s'annonce relevée pour le Canada qui vient d'annoncer sa liste des 31 joueurs sélectionnés. Le Castrais Taylor Paris et Dth Van Der Merwe sont prêts à affronter l'Italie pour leur premier match de poule au Japon, le 26 septembre prochain.

Le groupe canadien :

Avants : Tyler Ardron, Kyle Baillie, Justin Blanchet, Hubert Buydens, Luke Campell, Matt Heaton, Eric Howard, Jakeilnicki, Cole Keith, Conor Keys, Evan Olmstead, Benoit Piffero, Andrew Quattrin, Lucas Rumball,Djustice Sears-Duru, Mike Sheppard, Matthew Tierney

Arrières : Nick Blevins, Andrew Coe, Jeff Hassler, Ciaran Hearn, Ben Lesage, Phil Mack, Jamie Mackenzie, Gordon Mcrorie, Peter Nelson, Shane O'Leary, Patrick Parfrey, Taylor Paris, Conor Trainor, Dth Van Der Merwe

... l'Uruguay aussi

"Los Teros" s'apprêtent à disputer leur 4e mondial. Parmi les 31 appelés, trois évoluent au sein des championnats français de Pro D2 et Fédérale 1. Leindekar d'Oyonnax, Ormaechea de Mont-de-Marsan et Berchesi de Dax vont donc délaisser les terrains de France et s'envoler pour Tokyo.

Le groupe :

Avants : Diego Arbelo, Juan Echeverría, Facundo Gattas, Joaquín Jaunsolo, German Kessler, Guillermo Pujadas, Juan Pedro Rombys, Mateo Sanguinetti, Ignacio Dotti, Manuel Leindekar, Diego Magno, Franco Lamanna, Manuel Ardao, Juan Manuel Gaminara, Santiago Civetta, Juan Diego Ormaechea, Manuel Diana, Alejandro Nieto .

Arrières : Santiago Arata, Agustín Ormaechea, Felipe Berchesi, Juan Manuel Cat, Andrés Vilaseca, Agustín Della Corte, Nicolás Freitas, Tomás Inciarte, Federico Favaro, Leandro Leivas, Felipe Etcheverry, Rodrigo Silva, Gastón Mieres.

Mauvaise nouvelle pour Perpignan

En plus de la défaite face à Provence rugby, l'USAP a perdu son troisième ligne centre, Genesis Mamea Lemalu, blessé. Après être sorti sur une blessure pendant le match à l'heure de jeu, les examens complémentaires ont diagnostiqué une déchirure du grand pectoral. Un coup dur pour les Catalans qui devront se passer de leur Samoan pour les deux prochains mois.