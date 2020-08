Le Japon finalement absent à l'automne ?

Le gouvernement japonais a réintroduit des restrictions de voyages sur son territoire après la recrudescence de cas de Covid-19 sur l'archipel le mois dernier. Ces nouvelles mesures empêchent notamment certains membres du staff basés à l'étranger, de revenir au pays du Soleil-Levant pour y préparer le grand Tournoi des 6 Nations. Une compétition à laquelle les Brave Blossoms et les Fidji avaient été intégrés. Cela conduirait finalement au retrait des Japonais de ce tournoi mondial prévu en novembre et décembre, selon le Kyodo News. Pour rappel, le Japon devait figurer dans la poule de la France avec l'Ecosse et l'Italie.

Les Fidjiens eux aussi absents ?

Avec le possible retrait des Japonais, la question de la présence des Fidjiens se poserait également. En effet selon le RugbyPaper, l'entraîneur en chef des Flying Fijians, Vern Cotter, a déjà émis quelques doutes et inquiétudes sur la structure de la compétition.

Et si finalement les nations européennes se retrouvaient de nouveau entre-elles, pour un nouveau Tournoi des 6 Nations ? Si la situation sanitaire le permet toujours...