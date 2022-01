Comment y aura-t-il de spectateurs dans les stades dans une semaine ? C’est la question qui devrait encore se poser dans les jours à venir. En effet, le 27 décembre dernier, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé en conférence de presse que "pour freiner Omicron, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2000 personnes maximum en intérieur, et de 5 000 personnes maximum en extérieur". Une mesure qui est entrée en vigueur le 3 janvier, mais surtout pour une durée de trois semaines. Ceci est donc censé la porter jusqu’au 24 janvier, soit lundi prochain. Depuis, la communication sur le sujet est plutôt ambiguë, d’autant que le Sénat avait adopté mardi dernier un amendement pour permettre d’augmenter les jauges existantes, l’idée étant de "mettre en place une jauge supplémentaire de 50 % au-delà de la franchise annoncée par le gouvernement".

Cela aurait offert la possibilité d’accueillir un nombre de spectateurs proportionnel à la capacité de l’enceinte. Cet amendement a néanmoins été refusé par le Sénat dans la nuit de vendredi à samedi. Pour l’heure, la date butoir concernant les jauges restreintes semble toutefois et toujours le 24 janvier. Mais il faudra sûrement attendre une éventuelle prise de parole des responsables politiques face à l’épidémie de Covid qui frappe encore le pays, pour savoir si celle-ci pourrait être repoussée ou non. Certains, en privé, craindraient que le Président Emmanuel Macron préfère un statu quo tant que les chiffres de contamination ne baissent pas de manière sensible. Avec les conséquences que cela comporterait pour le Tournoi des 6 Nations, lequel débute le 6 février au Stade de France pour les Bleus, contre l’Italie. Dossier à suivre.

Passe vaccinal et conséquences

Par ailleurs, l’Assemblée Nationale a également adopté en fin de semaine passée le projet de loi visant à instaurer un pass vaccinal. L’obligation d’être vacciné rentrera donc prochainement en vigueur pour pratiquer le rugby ou même pénétrer dans les stades. Et c’est une décision qui n’est absolument pas anodine pour notre sport puisqu’elle pourrait impacter la pratique du rugby. En effet, il faudra désormais être vacciné pour jouer ou tout simplement pour en regarder, depuis les tribunes. à noter tout de même que la tranche des 12-16 ans est épargnée par cette décision, laquelle reste éligible au passe sanitaire utilisé jusque-là. Ces nouvelles règles ont été définitivement adoptées ce dimanche soir.