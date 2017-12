Clermont frappe fort, Béziers et Aurillac ne lâchent pas le morceau... Les Cinq infos du week-end

Clermont double la mise face aux Saracens

C'est une semaine européenne quasi-parfaite qui s'est conclue pour les Auvergnats. En s'imposant de manière éclatante lundi sur la pelouse des champions d'Europe (14-46), les Clermontois avaient déjà marqué les esprits. Et s'étaient assurés à la faveur de ce succès bonifié, les commandes de la poule 2. Dimanche pour le match retour dans un Marcel-Michelin volcanique, les coéquipiers de Morgan Parra ont été moins à leur avantage, faisant face à des Saracens remontés et revanchards. Il n'empêche, grâce à la botte de leur demi de de mêlée et celle d'un Scott Spedding providentiel, ils s'imposent au terme d'un match au couteau (24-21) et prennent ainsi leur revanche sur la finale perdue de mai dernier. Clermont a mis un pied et quatre orteils en quarts de finale, qui devrait selon toute vraisemblance se disputer à Marcel-Michelin. La seule petite ombre au tableau réside dans les blessures d'Alivereti Raka (suspicion de croisés rompus), et de Damian Penaud (cheville).

Peceli Yato (Clermont)Icon Sport

Pau au presque parfait

Déja vainqueur de ses trois premières rencontres de Challenge Cup, Pau recevait Agen ce jeudi pour réaliser la passe de quatre. Au prix d'un bon début de match, la Section tournait avec un avantage conséquent à la mi-temps (14-0). Le plus dur était fait pour les locaux, lesquels ajoutaient deux essais durant les dix dernières minutes de la rencontre pour s'imposer finalement 26 à 12. Un bonus offensif arraché (le troisième en quatre journées) qui leur permet de mener la danse, dans cette poule 3 de Challenge Cup. Avec trois points d’avance sur Gloucester, les Palois peuvent entrevoir sérieusement les quarts de finale. Pau est, de loin, l'équipe française (toutes poules confondues) comptabilisant le plus grand nombre de points dans cette compétition (19 contre 12 au Stade français).

Aurillac enfin bon à l'export

Vendredi 15 décembre 2017 : un jour qui fera date dans la saison d'Aurillac, lequel a remporté son premier succès à l'extérieur de la saison, inscrivant la bagatelle de cinq essais face à de bien pâles narbonnais. Les Aurillacois auront donc attendu la 16e journée de Pro D2, et un déplacement au Parc des Sports et de l'Amitié (31-17) pour mettre fin à une disette longue de quinze mois. Il s'agit au passage de l'une des deux seule victoire à l'extérieur de la journée avec le succès de Perpignan à Bayonne en ouverture jeudi soir. Un succès qui leur permet de réaliser la bonne opération de la journée : les Cantaliens grimpent ainsi à la huitième place du championnat avec 34 points au compteur.

Béziers se rapproche du Top 6

Dax, Massy, Colomiers et maintenant Grenoble...Béziers n'en finit plus de gagner en cette fin d'année 2017. Forts de cinq essais inscrits, les Biterrois se sont largement imposés face aux Isérois (38-8), signant leur première victoire bonifiée à domicile de la saison. Une série de succès qui permet aux hommes de David Gérard et David Aucagne de regarder désormais le Top 6 dans les yeux : avec cette large victoire, l'ASBH compte désormais 40 points au compteur et revient à un point du sixième, Colomiers. Biarritz, cinquième, est à deux points devant.

Top 8 : les Haut-Garonnaises prennent une option sur la qualification

Lors de la septième journée du Top 8, Blagnac avait marqué les esprits en décrochant un large succès face à Romagnat (40-3), soit la victoire fleuve de la journée. Sur leur lancée, les Blagnacaises ont enchaîné, ce samedi, face à Bobigny (31-14) lors de la journée suivante. Fortes de cette victoire, et profitant de la courte mais non moins importante défaite du Stade rennais à Toulouse (19-22), elles restent quatrièmes (et dernières qualifiables). Blagnac possède désormais six points d'avance sur le Stade rennais...cinquième. Les Toulousaines restent, quant à elles, en position favorable pour la qualification : elles sont troisièmes avec neuf points d'avance sur le cinquième.

Par Enzo Diaz