Les tops

Antoine Dupont

Fidèle à ses performances de haut niveau, le demi de mêlée du Stade toulousain, malgré une blessure à la main droite survenue rapidement en début de match, a souvent été le détonateur de son équipe. C’est lui qui a sonné le réveil, après le premier essai encaissé, avec cette prise d’initiative en bord de ruck où il a éliminé plusieurs défenseurs avant de gagner une bonne trentaine de mètres. Las, l’action n’a rien donné en raison d’une mauvaise transmission entre Thomas Ramos et Matthis Lebel. En défense, il a également su apporter sa pierre à l'édifice, colmatant quelques brèches ici ou là. Dommage qu'il ait commis cet en-avant volontaire en fin de match lui valant un carton jaune (77e).

Anthony Jelonch

Quand ça tape fort, il aime ça, Anthony Jelonch. Et force est de souligner combien a été percutant le troisième ligne aile du Stade toulousain. A l’exception des deux premiers impacts qu’il a subis, il a constamment gagné les collisions. Tant en défense qu’en attaque. Son activité en défense a tout de même été plus intense.

Anthony Jelonch - Stade toulousainOther Agency

Thomas Ramos

C’est lui qui à la 70e minute de la rencontre a été le premier sur ce ruck pour contester un ballon précieux. Le score était alors de 15 à 10 en faveur du Stade toulousain. Évidemment, encore fallait-il passer cette pénalité entre les perches malgré l’épais brouillard irlandais. L’arrière toulousain n’a pas tremblé et a permis à son équipe de gérer au mieux la fin de rencontre avec une pression un peu moins forte. Par delà cette action, Ramos a souvent joué juste. A l’image de cette longue passe en direction de Matthis Lebel pour le premier essai des français.

Les flops

Joey Carbery

Si le demi d’ouverture du Munster a livré un bon début de partie en dictant le tempo de son équipe, en inscrivant le premier essai de la rencontre (10e) et en assurant une bonne gestion des ballons, il s’est ensuite un peu éteint. Certes, son jeu au pied a souvent été précieux. Un exemple ? Après une belle avancée de ses avants, il a trouvé une belle touche dans le dos de la défense à cinq mètres de l'en-but toulousain (14e). Face aux perches, il a réussi un 100 % (5 points). Mais ensuite, on l’a beaucoup moins vu. Et ce n’est pas seulement à cause du brouillard.

Joey Carbery - MunsterOther Agency

Antoine Frisch

Discret durant cette rencontre, le jeune français du Munster s’est finalement illustré par ce ballon accompagné en touche sous la pression toulousaine. En effet, c’est lui qui a permis aux joueurs de la ville rose de récupérer le lancer en poussant le ballon hors du terrain avec le genou alors qu’il aurait peut-être eu le temps de laisser sortir ce ballon, après un excellent jeu au pied de Ramos. Résultat : sur le lancer suivant, les Toulousains ont structuré une très beau ballon porté, duquel s’est extrait le talonneur Julien Marchand, avant de servir Antoine Dupont, juste avant le plongeon dans l’en-but de Lucas Tauzin. Un essai qui a permis aux joueurs d’Ugo Mola de faire la course en tête durant toute la seconde période.

Alban Placines

Le troisième ligne toulousain n’a pas réalisé sa meilleure performance sous le maillot toulousain. C’est lui qui a été sanctionné en fin de première période, offrant trois points à Carbery. Ensuite, il aurait pu coûter cher à son équipe sur ce geste mal contrôlé au cours d’une lutte aérienne où il a fait basculer le joueur irlandais Haley alors que ce dernier se trouvait en l’air. L'arbitre, avec l'aide de la vidéo, a décidé alors de rester sur une simple pénalité. Toutefois, le carton jaune aurait pu être envisagé (44e). L’ancien Biarrot a ensuite été remplacé quelques minutes plus tard (50e).