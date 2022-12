Au poste de demi de mêlée, les choses sont claires à l’UBB. Maxime Lucu est en vacances et Yann Lesgourgues est sérieusement blessé depuis sa chute à scooter. Jules Gimbert sera donc titulaire vendredi soir contre les Sharks sud-africains à Chaban-Delmas. Pour ceux qui suivent le club, ce sera une bonne nouvelle, au sens où ce pur produit du club a finalement rarement pu exprimer son potentiel depuis ses débuts professionnels en 2017-2018, sous l’autorité de Jacques Brunel. Mine de rien, ça fait déjà cinq ans.

Quatre titularisations en 46 matchs

Mais depuis cette date, il n’a connu que quatre titularisations, en 46 matchs professionnels joués en Top 14, en Champions Cup et en Challenge Cup. Que dire ? Sinon que Maxime Lucu et Yann Lesgourgues sont des concurrents difficiles à évincer et qu’en plus, Jules Gimbert a connu une grave blessure en août 2021. Lors du premier Tournoi du Supersevens à Aix-en-Provence alors qu’il était capitaine de l’UBB, il était sorti en grimaçant : rupture complète d’un ligament croisé antérieur d’un genou.

Il lui a fallu un an pour s’en remettre, on a attendu jusqu’à l'été dernier pour le revoir. Il a retrouvé sa place dans le groupe, à l’affût, mais il n’a connu qu’une titularisation, Pau, pour une défaite cuisante. Mais on ne le jugera pas sur ce match car, le 31 octobre face à Toulon, il était entré en jeu pour se montrer excellent et participer au renversement d'une partie mal embarquée pour les Bordelais.

Il a clairement le potentiel pour tirer son épingle du jeu dans l’élite. Trente ans après son père, Philippe, et son oncle, Christophe Reigt, champions de France avec le CABBG en 1991, il est porteur d’une continuité historique. "C’est un très bon animateur. Il peut faire aussi des différences et se montrer dangereux autour des rucks par sa vitesse, il a aussi un bon jeu d’appuis qui lui permet de s’imposer sur les un contre un. Il est aussi précieux par son jeu au pied, il peut aussi assumer les tirs au but", explique David Ortiz, ancien patron du centre de formation de l’UBB qui l’a vu éclore.

Le club s’est mis en chasse d’un joker pour remplacer Yann Lesgourgues, il le fallait puisque Maxime Lucu sera sans doute appelé pour jouer le Tournoi. Mais nul doute que Jules Gimbert aura enfin l’occasion de montrer ce qu’il vaut dans les semaines qui viennent, et c’est sans doute un clin d’œil du destin. N’oublions pas qu’il a été champion du monde des moins de 20 ans en 2018 et si l’on écoute les bruits qui courent au sujet des transferts, on s’aperçoit que des clubs s'intéressent à lui : on a parlé d’Agen, de Montauban en Pro D2 et même du Racing. Ça tombe bien, il est en fin de contrat en juin prochain. Les matchs qui arrivent seront décisifs pour son avenir.