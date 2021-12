Combezou vociférait après le match : "Ce n'est pas compliqué, le 6 est hors-jeu, il y a pénalité et le match est gagné. Voilà, merci à monsieur l'arbitre. C'est comme ça, c'est le rugby on va dire. Mais c'est frustrant parce qu'on restait sur une bonne dynamique, beaucoup de monde nous voyait largement perdants et pourtant on est dans le match à la dernière minute. Il faut des fois porter ses "cojones" comme on dit, et siffler les bonnes fautes. Parce que quand il y a pénalité, il y a pénalité. C'est pas "je ne sais pas, il reste une minute ou dix secondes", c'est pénalité."

Un véritable cri du cœur de la part du centre, conscient que son équipe est passée à deux doigts d'un très gros coup.