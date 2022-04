En hausse

Teddy Thomas

Le trois quart aile du Racing reste fidèle à lui-même. On peut toujours lui reprocher quelques errements défensifs (face à Lapègue notamment) mais quand son équipe lui fait parvenir des bons ballons ou simplement des ballons corrects, il est inégalable. Il a marqué deux fois face au Stade Français dont l’essai final sur un petit crochet suivi d’un sprint de 25 mètres qui a soulagé le camp ciel et blanc qui jouait en rouge. Il faut aussi l’auteur d’une jolie passe décisive pour Louis Dupichot. Quant à son premier essai, il se l’est vraiment créé pas tout seul, mais presque en recevant une passe de Russel et en enrhumant toute la défense Stadiste en repiquant vers l’intérieur avec insolence. Il a démontré qu’il avait toujours le niveau international.

Champions Cup - Teddy Thomas (Racing 92) a inscrit un doublé en deuxième mi-tempsIcon Sport

Camille Chat

Le talonneur du Racing a montré une belle santé, même si son équipe fut longtemps ballottée. Il a réussi une belle percée en première mi-temps qui aboutit à un essai finalement refusé au Racing. Il a montré qu’il n’était pas si loin du niveau international qu’il a fréquenté entre 2016 et 2021. Dans une rencontre finalement pas facile en tout cas moins que prévu, il a surnagé pendant les 50 minutes où il a foulé la pelouse avant d’être remplacé par Teddy Baubigny.

Adrien Lapègue

Le trois-quart aile du Stade Français a marqué deux fois. Deux beaux essais de finisseur. Il a notamment infligé un cadrage débordement d’école à Teddy Thomas. Puis il a plongé sur l’aile droite sur un service de Nicolas Sanchez. Après ce match, on se demande comment un attaquant aussi doué peut se retrouver en position de signer en Pro D2 à Aix-en-Provence. Adrien Lapègue a prouvé qu’il avait sa place dans l’Elite.

Champions Cup - Adrien Lapègue (Stade français) face au Racing 92Icon Sport

En baisse

Finn Russell

Rien de nouveau sous le soleil. Le demi d’ouverture écossais a encore une fois multiplié les bourdes et les coups d’éclat, avec une obstination qui devient une attraction en soi. La façon dont il a offert un ballon d’essai à Telusa Veainu en début de match avait de quoi énerver ses plus chauds supporteurs. On l’a vu aussi trouver une ou deux touches directes. Mais il faut le reconnaître, il a retrouvé au fil des matchs des gestes d’inspiration qui ont fait sa légende. Mais son inconstance a de quoi déstabiliser une équipe accrochée comme l’était le Racing dimanche après-midi.

Champions Cup - Finn Russel (Racing 92) s'est montré irrégulier dans son jeu face au Stade françaisIcon Sport

Sefa Naivalu

Le trois quart aile du Stade Français porte une lourde responsabilité dans la défaite des "soldats roses". Il a reçu un carton rouge à la 35e, pour une plaquage avec la tête sur Louis Dupichot qui plongeait en coin et qui resta au sol, sonné. En fait, il s’agissait d’un deuxième carton jaune puisqu’il avait déjà été exclu pour un plaquage cathédrale sur Henry Chavancy à la 19eme. On attend autre chose d’un ancien international australien.