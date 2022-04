Intransigeante avec le Bordelais Vaipulu et le Toulousain Mallia (suspendus six et quatre semaines), la commission a cette fois décidé d'une semaine de suspension pour Naivalu. L'ailier parisien pourra donc jouer à partir du lundi 25 avril. Il ne manquera donc qu'un seul match : la réception de la Section paloise, ce samedi.